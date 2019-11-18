Центр Петербурга продолжают украшать к Новому году

Центр Петербурга продолжают украшать к Новому году
Украшения на Большой Конюшенной. Фото: instagram.com/riveralanis

Жители и гости Петербурга оценили праздничные украшения на Большой Конюшенной улице, которые появились там к Новому году. Снимки с гирляндами и светящимися арками опубликованы в соцсетях.

Городские власти решили установить на аллее на Большой Конюшенной яркие арки, оставшиеся еще с прошлого года. Однако, петербуржцев это совсем не печалит, поскольку новогоднее настроение в любом случае создать получилось. Горожане уже вовсю фотографируются на фоне праздничных украшений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новогодние украшения впервые появятся в спальных районах Петербурга. К Новому году впервые украсят спальные районы Шушары и Парнас. Городские власти проконтролируют работы по праздничному оформлению Петербурга. Праздничные украшения появятся на 177 адресах в городе.

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