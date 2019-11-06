Новогодние украшения впервые появятся в спальных районах Петербурга

К Новому году впервые украсят спальные районы Шушары и Парнас. Городские власти проконтролируют работы по праздничному оформлению Петербурга.

Как сообщает председатель городского комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол, праздничные украшения появятся на 177 адресах в городе. Среди них не только Центральный район, но и городские окраины. Так, в этом году в программу впервые вошли Шушары и Парнас.

К Новому году на улицах Петербурга установят 61 искусственную ель. Главное праздничное дерево на Дворцовой площади будет высотой в 25 метров. В этом году, по сравнению с прошлым годом, количество праздничных украшения увеличится на 30%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что живая новогодняя ель может вернуться на Дворцовую площадь.