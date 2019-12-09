WADA отстранило Россию от Олимпийских игр и чемпионатов мира на четыре года

WADA отстранило Россию от Олимпийских игр и чемпионатов мира на четыре года
Сегодня в Лозанне прошло заседание исполкома WADA, посвященное вопросу статуса РУСАДА. Фото: pixabay

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) на четыре года лишил Россию права участвовать в крупных международных турнирах.

Россию отстранили от участия во всех крупных соревнований, в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира. Сегодня в Лозанне прошло заседание исполкома WADA, посвященное вопросу статуса РУСАДА. Решение принято единогласно, сообщает Inside The Games.

Такую рекомендацию Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило от комитета по соответствию (CRC). Также WADA рекомендовало отстранить Россию от международных соревнований на четыре года и запретить ей проводить международные турниры. Поводом стала очередная волна допинговых нарушений, в частности, манипуляции с базами данных в Московской антидопинговой лаборатории. Подобные санкции (выступления россиян без национального флага и гимна) должны действовать на всех главных спортивных соревнованиях в течение ближайших четырех лет, считают в комитете.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что WADA рекомендовал лишить страну возможности участия в международных турнирах также на четыре года. В Международном олимпийском комитете, однако, сочли, что спортсмены, у которых не обнаружили допинг, могут принимать участие в соревнованиях.

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