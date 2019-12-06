Британское антидопинговое агенство призывает отстранить от соревнований всех российских спортсменов

Британское антидопинговое агенство призывает отстранить от соревнований всех российских спортсменов
Окончательное решение исполком WADA озвучит 9 декабря. Фото: pixabay.com

Комиссия Антидопингового агентства Великобритании (UKAD) обратилась к WADA c призывом не допустить участия всех российских спортсменов в соревнованиях.

По мнению UKAD, введенных в отношении Российской Федерации санкций недостаточно. В агентстве считают, что бороться с подобным мошенничеством в спорте можно только полным искоренением нарушителей. В организации подчеркнули, что российские спортсмены, использовавшие допинг, лишили призовых мест многих представителей других стран.

Напомним, что 27 ноября USADA потребовала отстранить Россию от участия в Олимпийских играх на четыре года из-за допингового скандала. Ранее WADA рекомендовал лишить страну возможности участия в международных турнирах также на четыре года. В Международном олимпийском комитете, однако, сочли, что спортсмены, у которых не обнаружили допинг, могут принимать участие в соревнованиях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ситуацию с WADA прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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