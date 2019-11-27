В Кремле призвали трезво смотреть на ситуацию с возможными санкциями WADA

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в российском спорте из-за возможных санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Давайте в данном случае сохраним трезвость оценок: информация вызывает озабоченность. Спортивные власти России будут открыты для взаимодействия и сотрудничества с международным спортивным сообществом. Давать оценки сейчас, до того, как рекомендации не приняли форму решения, не считаем возможным», — заявил Песков, сообщает RT.

Накануне стало известно, что российские спортсмены на ближайшей Олимпиаде смогут выступить лишь под нейтральным флагом. Такую рекомендацию Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило от комитета по соответствию (CRC). Также WADA рекомендовало отстранить Россию от международных соревнований на четыре года и запретить ей проводить международные турниры.

Поводом стала очередная волна допинговых нарушений, в частности, манипуляции с базами данных в Московской антидопинговой лаборатории.

Подобные санкции (выступления россиян без национального флага и гимна) должны действовать на всех главных спортивных соревнованиях в течение ближайших четырех лет, считают в комитете.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент России Владимир Путин проведет двустороннюю встречу с президентов УЕФА Александером Чефериным. Разговор состоится в Петербурге 27 ноября.