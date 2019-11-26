Путин и глава УЕФА встретятся в Петербурге 27 ноября

Президент России Владимир Путин проведет двустороннюю встречу с президентов УЕФА Александером Чефериным. Разговор состоится в Петербурге 27 ноября.

В город Владимир Путин приедет в рамках рабочей поездки, сообщает пресс-служба Кремля.

«Запланированы двусторонние встречи главы российского государства с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александером Чеферином и президентом Всемирного экономического форума Клаусом Мартином Швабом», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Отметим, что встреча Путина с Чефериным состоится на фоне новостей о возможном отстранении России от международный соревнований. С рекомендациями на четыре года лишить спортсменов гимна и флага выступило Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Комитет также предлагает запретить России проводить международные соревнования в этот период. Решение будет принято 9 декабря на заседании исполокома WADA.

Петербург в 2020 году примет четыре матча Евро-2020: три встречи в рамках группового этапа и четвертьфинал. Чемпионат пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах стран-членов УЕФА