Антидопинговое агентство хочет запретить России ехать на Олимпиаду

Спортсмены могут лишиться возможности принять участие в соревнованиях на четыре года.

Об этом стало известно 25 ноября. Обо всем сообщает Всемирное антидопинговое агентство (WADA), которое собирается настаивать на отстранении России от международных соревнований на четыре года. Этот вопрос собираются обсуждать 9 декабря на заседании исполкома. Также всем спортсменам из нашей страны хотят запретить идти с флагом и включать гимн.

Напоминаем, что до этого агентство заверило, что лишит Российское антидопинговое агентство статуса всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что российская фигуристка дисквалифицирована на два года за допинг. В ее тест-пробе, взятой во время Универсиады-2019 в Красноярске, был обнаружен запрещенный препарат. Со слов спортсменки, она использовала его при отеке, не предполагая, что его употребление недопустимо.