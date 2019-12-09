Веденеев: в проблеме допинга виноваты низкие зарплаты в России

Проблема допинга в России напрямую связана с материальным благополучием населения. Разница в зарплатах у футболистов и рабочих на заводе слишком велика, считает спортивный эксперт, ветеран «Зенита» Сергей Веденеев.

Исполком WADA отстранил Россию от участия в крупных международных соревнования на четыре года. Причиной этого стали обвинения в нарушении антидопинговых правил.

Принимать допинг спортсменов, как считает Сергей Веденеев, вынуждает необходимость в деньгах. Соблазн получить крупную сумму за высокий результат слишком велик. Особенно подвержены этому начинающие спортсмены.

«Всем хочется добиться результата. Специалисты предлагают им препараты-стимуляторы. Дело спортсмена соглашаться на это или нет. Кроме результатов препараты имеют негативные побочные действия. Особенно это сказывается на девушка: голос становится мужским, волосы начинают расти на лице… Ничего хорошего. Но за высокие результаты платят большие гонорары, поэтому многие спортсмены соглашаются. Просто так никто бы этим заниматься не стал», — рассказал gazeta.spb.ru Сергей Веденеев.

Допинг для спортсменов становится чем-то вроде наркотиков. Они ощущают легкость, наполняются сумасшедшей энергией и не чувствует усталости. Отказаться от этого непросто.

Решать проблему нужно методом запретов и просвещения, считает Веденеев. Так, в ряде детских спортивных школ проводятся собрания и встречи, направленные на борьбу с допингом. Работа ведется с тренерами и родителями юных спортсменов. Однако этого не достаточно.

«Должна быть возможность заработать большие деньги не только в спорте. Чтобы люди знали, что если у них не получится, они могут заняться другим делом. Слишком большая разница в зарплате у футболиста и рабочего на заводе», — подчеркнул спортивный эксперт.

Напомним, в связи с решением WADA Россия не может участвовать в Олимпийских играх и чемпионатах мира, а также принимать крупные турниры. «Чистых» спортсменов допустят до соревнований в нейтральном статусе. Выступать под флагом России сборная не сможет.