Шнуров высмеял в стихах решение WADA

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в стихотворной форме прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишить Россию права участвовать в крупных международных турнирах на четыре года.

«Сэкономим миллиарды! Что нам бестолку лить пот? А азарт, вон — в бильярдной Тоже, между прочим, спорт. Кубки мира, мундиали? «Спорт, ты мир!» Вы это рилли? Вы пока мячи пинали, Мы тут бомбу смастерили», — написал Шнуров в своем Instagram.

Сегодня стало известно, исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) на четыре года лишил Россию права участвовать в крупных международных турнирах.

Российским спортсменам запрещается выступать на всех крупных соревнований, в том числе Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом РФ. Сегодня в Лозанне прошло заседание исполкома WADA, посвященное вопросу статуса РУСАДА. Решение принято единогласно.

Такую рекомендацию Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило от комитета по соответствию (CRC). Также WADA рекомендовало отстранить Россию от международных соревнований на четыре года и запретить ей проводить международные турниры. Поводом стала очередная волна допинговых нарушений, в частности, манипуляции с базами данных в Московской антидопинговой лаборатории. Подобные санкции (выступления россиян без национального флага и гимна) должны действовать на всех главных спортивных соревнованиях в течение ближайших четырех лет, считают в комитете.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что WADA рекомендовал лишить страну возможности участия в международных турнирах также на четыре года. В Международном олимпийском комитете, однако, сочли, что спортсмены, у которых не обнаружили допинг, могут принимать участие в соревнованиях.