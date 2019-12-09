WADA может пересмотреть срок отстранения России от крупных соревнований

Срок отстранения России от участия в крупных соревнованиях может быть пересмотрен. Об этом заявил председатель Комитета по соответствию (CRC) Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тейлор.

«Если позиция России будет полностью выправлена, то продолжительность этого срока отстранения может быть пересмотрена», — заявил Тейлор, сообщает РИА «Новости».

Сегодня стало известно, что исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) на четыре года лишил Россию права участвовать в крупных международных турнирах. В Лозанне прошло заседание исполкома WADA, посвященное вопросу статуса РУСАДА. Решение принято единогласно.

Такую рекомендацию Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило от комитета по соответствию (CRC). Также WADA рекомендовало отстранить Россию от международных соревнований на четыре года и запретить ей проводить международные турниры. Поводом стала очередная волна допинговых нарушений, в частности, манипуляции с базами данных в Московской антидопинговой лаборатории. Подобные санкции (выступления россиян без национального флага и гимна) должны действовать на всех главных спортивных соревнованиях в течение ближайших четырех лет, считают в комитете.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что WADA рекомендовал лишить страну возможности участия в международных турнирах также на четыре года. В Международном олимпийском комитете, однако, сочли, что спортсмены, у которых не обнаружили допинг, могут принимать участие в соревнованиях.