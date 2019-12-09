Овечкин прокомментировал решение WADA по России

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал решение WADA лишить Россию права участвовать в крупных международных турнирах на четыре года.

«Всегда неприятно слышать о таком. Надеюсь, все будет хорошо. У нас еще много времени до Игр, чтобы решить, что делать», — сказал хоккеист, сообщает РИА «Новости».

Сегодня в Лозанне прошло заседание исполкома WADA, посвященное вопросу статуса РУСАДА. Исполком WADA отстранил Россию от участия в крупных международных соревнования на четыре года. Причиной этого стали обвинения в нарушении антидопинговых правил. В связи с решением WADA Россия не может участвовать в Олимпийских играх и чемпионатах мира, а также принимать крупные турниры. «Чистых» спортсменов допустят до соревнований в нейтральном статусе. Выступать под флагом России сборная не сможет. Поводом стала очередная волна допинговых нарушений, в частности, манипуляции с базами данных в Московской антидопинговой лаборатории. Подобные санкции (выступления россиян без национального флага и гимна) должны действовать на всех главных спортивных соревнованиях в течение ближайших четырех лет, считают в комитете.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что WADA рекомендовал лишить странувозможности участия в международных турнирах также на четыре года. В Международном олимпийском комитете, однако, сочли, что спортсмены, у которых не обнаружили допинг, могут принимать участие в соревнованиях.