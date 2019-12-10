Не боимся, а уважаем: Семак рассказал о матче с «Бенфикой»

Петербургский «Зенит» не боится португальскую «Бенфику», футболисты уважают соперника. Такое заявление сделал главный наставник зенитовцев Сергей Семак, говоря о матче отборочного тура ЛЧ.

В ходе пресс-конференции после тренировки футболистов он напомнил, что сине-бело-голубые являются одной из самых титулованных команд во всей Европе.

По словам Семака, предстоящий матч будет интересным. Он также выразил надежду, что футболисты смогут добиться результата и показать хорошую игру.

Подытожив он заявил, что хотел бы победы «Зенита», однако их устроит и ничья.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Семак рассказал о тренировках Кокорина. По словам тренера, футболист активно тренируется.