Семак: «Кокорин тренируется с момента возвращения, он не получает денег до зимней паузы»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, что нападающий Александр Кокорин до зимней паузы в чемпионате России не получает деньги от клуба.

Кокорин вышел из тюрьмы в сентябре и пока не имеет права быть заявленным за «Зенит».

«Да, он тренируется с момента возвращения. Но он не получает денег до зимней паузы. Дальше руководство садится обсуждать условия контракта. Саша уже доказал, что он умеет отвечать за слова — такая позиция достойна уважения», — рассказал Семак, сообщает «Фонтанка».

Напомним, в сентябре футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл покинули исправительную колонию в городе Алексеевка Белгородской области. Это произошло спустя 11 дней после того, как местный суд удовлетворил их прошение об условно-досрочном освобождении. В общей сложности Мамаев и Кокорин провели под стражей около 11 месяцев. Протасовицкий отбыл полный срок. Футболисты были задержаны в начале октября прошлого года в рамках уголовного дела, возбужденного по факту драк в центре Москвы.В колонии Мамаеву оставалось провести два с половиной месяца, братьям Кокориным — три с половиной месяца. Пресненский суд Москвы при вынесении приговора в начале мая засчитал им время, проведенное в столичном СИЗО-2 «Бутырка».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Татьяна Прилипко, адвокат друга футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина Алексадра Протасовицкого, высказалась по поводу решения суда в отношении ее клиента.