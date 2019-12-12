Съемки «Караморы» с Козловским перекроют Фонтанку

Съемки фэнтези-фильма «Карамора» с Данилой Козловским в главной роли ограничат движение транспорта в Петербурге. Для проезда перекроют набережную реки Фонтанки.

Ограничения будут действовать на участке четной стороны набережной от Измайловского проспекта до Московского проспекта.

Улицы перекроют для транспорта с 8:00 до 23:00 17 декабря. Запрет на остановку вводится с 6:00 16 декабря до 23:00 17 декабря.

Съемки проводит ООО «ДК Интертеймент» — компания по производству кинофильмов, учрежденная Данилой Козловским. Он выступит режиссером и исполнителем главной роли.

Сюжет «Караморы» разворачивается в начале XX века. Молодой анархист Карамора узнает страшную тайну — на протяжении столетий династию Романовых охраняет тайный орден вампиров. В схватке с нечистью герой теряет возлюбленную и решает отомстить.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что движение транспорта в центре Петербурга ограничат из-за съемок художественного фильма Sardar Udham.