Съемки фильма Sardar Udham ограничат движение в центре Петербурга

Съемки фильма Sardar Udham ограничат движение в центре Петербурга
Движение транспорта ограничат из-за съемок фильма. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Из-за съемок художественного фильма Sardar Udham в центре Петербурга снова перекроют ряд улиц. Проезд будет закрыт 14 и 20 декабря.

С 8 утра до 22 часов 14 декабря движение авто будет прекращено на участке Лиговского проспекта от улицы Жуковского до улицы Некрасова, сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). Перекрывать улицу планируют не более чем на 15 минут в течении часа.

С 5 утра до 23 часов 20 декабря проезд будет невозможен по Тифлисской улице от Менделеевской линии до набережной Макарова, а также по Тифлисскому переулку. Остановка на указанных участках будет невозможна с 5 часов 19 декабря до 23 часов 20 декабря.

Остановка на Лиговском проспекте от Жуковского до Некрасова и на Ковенском переулке от улицы Радищева до Лиговского будет запрещена с 8 часов 13 декабря до 22 часов 14 декабря.

Съемки фильма Sardar Udham проводит ИП «Дариев Тимур Олегович»

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге с 11 и 12 декабря вступили в силу новые распоряжения об ограничении движения.

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Съемки фильма Sardar Udham ограничат движение в центре Петербурга
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