В ГАТИ рассказали об ограничениях движения в Петербурге

Петербургская ГАТИ сообщила об ограничении движения на ряде городских улиц, а также об их перекрытии. Распоряжения вступят в силу с 11 и 12 декабря.

Так, в период с 11 по 30 декабря для автомобилей закроют участок набережной реки Карповки от Чкаловского проспекта до улицы Всеволода Вишневского. Также будет ограничено движение по набережной реки Карповки от Каменноостровского проспекта к Ординарной улице. На этих участках будут вестись работы по прокладке канализации.

Участок площади Труда от Английской набережной до Галерной улицы будет ограничен с 12 по 21 декабря из-за реставрации Дома А.Ф.Кларка. По той же причине будет затруднено движение по Галерной улице от площади Труда од набережной Ново-Адмиралтейского канала. Работы завершатся лишь к середине июня следующего года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заезд на Новое шоссе будет ограничен две ночи.