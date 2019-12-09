Заезд на Новое шоссе будет ограничен две ночи

Участок развязки на Новом шоссе в Санкт-Петербурге будет закрыт из-за дорожных работ. Ограничение движение вступит в силу в ночь на 10 и 12 декабря с 1:00 до 5:00.

В Курортном районе Петербурга также будет закрыт заезд в южном направлении ночью 9 декабря, а также в ночь на четверг. Об этом говорят данные приложения «Ваш ЗСД».