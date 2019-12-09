Заезд на Новое шоссе будет ограничен две ночи

Заезд на Новое шоссе будет ограничен две ночи
Развязка.Фото: "Яндекс.Карты"

Участок развязки на Новом шоссе в Санкт-Петербурге будет закрыт из-за дорожных работ. Ограничение движение вступит в силу в ночь на 10 и 12 декабря с 1:00 до 5:00.

В Курортном районе Петербурга также будет закрыт заезд в южном направлении ночью 9 декабря, а также в ночь на четверг. Об этом говорят данные приложения «Ваш ЗСД».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники петербургского метрополитена начали подготавливать станции к новогодним праздникам. Работы по украшению станций подземки начались в понедельник, 2 декабря, и завершатся через две недели, 16 декабря. За это время на фасадах вестибюлей в общей сложности установят 224 гирлянды, 2,5 км светодиодных лент, несколько баннеров и несколько десятков больших снежинок.

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