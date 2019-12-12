Судебные приставы добились удаления видео об одном из петербургских ЖК с YouTube

Судебные приставы Приморского района Петербурга добились исполнения решения суда об удалении опубликованного на YouTube видео, которое порочит управляющую компанию.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Петербургу, приставы возбудили исполнительное производство в отношении 55-летней петербурженки. Женщина «прославилась» своим игнорированием федеральных законов, а также тем, что призывает горожан не платить налоги и коммунальные услуги.

В ведомстве отметили, что она активно размещает в интернете порочащие сведения в отношении городских организаций, среди которых ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство». Данной организации удалось добиться через суд запрета о дальнейшем распространении порочащих сведений, а также удаления видеозаписи с YouTube.

Гражданка отказывалась добровольно исполнить решение суда, из-за чего ей пришлось заплатить штраф в размере 5 тысяч рублей. При этом видеозапись осталась на сайте. После этого судебные приставы заблокировали доступ к сведениям и видео с помощью Роскомнадзора.

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