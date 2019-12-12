В Петербурге с автогонщика взыскали 50 штрафов ГИБДД

Петербургские судебные приставы взыскали полсотни штрафов ГИБДД с местного жителя, который многократно превышал скорость на дорогах.

Как сообщает управление ФССП по Петербургу, сотрудники Полюстровского отдел судебных приставов Красногвардейского района возбудили 50 исполнительных производств в отношении 56-летнего автомобилиста, который накопил штрафов за превышение скорости на 38 тысяч рублей. Отмечается, что на его банковском счете было недостаточно средств на погашение полной суммы долга.

Автомобиль должника-нарушителя был остановлен во время рейда мобильной группы «Поток» на Васильевском острове. За руле находился приятель владельца авто, который связался с ним и рассказал о встрече с правоохранителями. После этого водитель погасил задолженность своего друга и уехал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге приставы помогли задержать лже-полицейских.