В Петербурге приставы помогли задержать лже-полицейских

Владелец залогового Mersedes E-класса пытался спасти свой автомобиль с помощью лже-полицейских, предъявивших поддельные документы.

Об этом сообщили в пресс-службе УФССП в пятницу, 29 ноября. В ходе рейда «Поток» неподалеку от станции метро «Технологический институт» сотрудники ведомства обнаружили элитный автомобиль, Mersedes E-класса, за владельцем которого числился долг в 400 тысяч рублей. Само транспортное средство было заложено.

Однако за рулем авто находился другой человек. Тогда водителя оповестили о намерении арестовать иномарку. Владелец сразу же примчался на место происшествия с «группой поддержки» — двумя молодыми людьми, представившимися сотрудниками полиции. Но их «коллеги», настоящие инспекторы ГИБДД, при первом же взгляде на документы поняли, что они поддельные.

Автомобиль все-таки арестовали, теперь его хозяину придется в полном размере погасить задолженность, чтобы получить машину обратно.

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