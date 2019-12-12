«Двое в утиль»: легковушки разбились на Петербургском шоссе

&#171;Двое в утиль&#187;: легковушки разбились на Петербургском шоссе
Машина оказалась в кювете. Фото: vk.com/spb_today

Два легковых автомобиля не смогли разъехаться на Петербургском шоссе. В результате столкновения одна из машин осталась без бампера, а вторая улетела в кювет.

Авария случилась сегодня, 12 декабря, недалеко от выставочного центра «Экспофорум». На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что разбитая машина заняла одну полосу из двух. На дороге разбросаны осколки и детали машин.

Пользователи соцсети «ВКонтакте» предположили, что причиной аварии стали высокая скорость и несоблюдение дистанции. Сведения о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о столкновении машин Литейном проспекте. Участником аварии стал автомобиль такси.

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«Двое в утиль»: легковушки разбились на Петербургском шоссе