ДТП на Литейном проспекте спровоцировало пробку

На Литейном проспекте произошло ДТП с участием такси «Ситимобил» и легкового автомобиля марки Toyota.
Как сообщили очевидцы, таксист решил совершить разворот и не уступил дорогу водителю, в результате чего произошло ДТП.
«Как надоели разворачивальщики на Литейном. Литейного и Кирочной в сторону центра. Есть проблемы с проездом, минут 5-7 задержка с Литейного моста», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».
В результате ДТП образовалась от улицы Академика Лебедева до улицы Чайковского.
Информации о пострадавших не поступало.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на Индустриальном проспекте произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, участниками аварии стали четыре легковых авто.