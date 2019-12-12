ДТП на Литейном проспекте спровоцировало пробку

ДТП на Литейном проспекте спровоцировало пробку
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

На Литейном проспекте произошло ДТП с участием такси «Ситимобил» и легкового автомобиля марки Toyota.

Как сообщили очевидцы, таксист решил совершить разворот и не уступил дорогу водителю, в результате чего произошло ДТП.

«Как надоели разворачивальщики на Литейном. Литейного и Кирочной в сторону центра. Есть проблемы с проездом, минут 5-7 задержка с Литейного моста», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

В результате ДТП образовалась от улицы Академика Лебедева до улицы Чайковского.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на Индустриальном проспекте произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, участниками аварии стали четыре легковых авто.

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