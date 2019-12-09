Массовое ДТП почти перегородило дорогу на Индустриальном

В Петербурге на Индустриальном проспекте произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, участниками аварии стали четыре легковых авто.

Все произошло сегодня днем, 9 декабря. На опубликованных фотографиях видно, что машины заняли две полосы из четырех. Другие участники пытаются их объезжать, затруднение движения не наблюдается.

Судя по кадрам, столкновение было не сильным, машины отделались небольшими повреждениями и царапинами.

Точные причины произошедшего и сведения о возможных пострадавших не приводятся.

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