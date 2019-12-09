Петербуржцы сообщили о минировании ТЦ «Невский центр»

Люди стоят на улице у ТЦ. Фото: vk.com/spb_today

Люди стоят на улице у ТЦ. Фото: vk.com/spb_today

В Центральном районе Петербурга эвакуировали торговый центр «Невский центр». По словам очевидцев, речь идет о сообщении о якобы минировании здания.

Инцидент произошел сегодня утром, 9 декабря, в здании на Невском проспекте. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» видно, что у входа в торговый центр стоит толпа посетителей. Проход в него закрыт.

Другие подробности происходящего не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о серьезном ДТП в Петербурге. Таксист выехал на встречную полосу и влетел в иномарку. В машине сработали подушки безопасности.