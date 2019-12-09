Таксист вылетел на «встречку» и столкнулся с иномаркой на Народного Ополчения

Таксист вылетел на &#171;встречку&#187; и столкнулся с иномаркой на Народного Ополчения
Машины столкнулись на повороте. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на проспекте Народного Ополчения произошло ДТП с участием легкового автомобиля и машины службы такси. Второй вылетел на полосу встречного движения.

Авария случилась сегодня утром, 9 декабря. На опубликованных кадрах в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» видно, что легковушки сильно пострадали при лобовом столкновении. Проспект засыпало осколками.

«Вроде все целы», — написал автор записи.

Причины столкновения и сведения о состоянии участников пока неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП на Косыгина. Дорогу не поделили автобус и такси, на участке собралась крупная пробка.

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