Из-за ДТП с такси и автобусом на Косыгина собралась крупная пробка

Из-за ДТП с такси и автобусом на Косыгина собралась крупная пробка
На участке собралась крупная пробка. Фото: vk.com/spb_today

В Красногвардейском районе Петербурга произошло ДТП с участием автобуса и автомобиля такси. К месту происшествия прибыли две машины скорой помощи и пожарные.

Водители не смогли разъехаться на проспекте Косыгина, 30, напротив торгового цента Zebra. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что на участке было серьезно затруднено движение транспорта.

«Движение и без того постоянно затруднено, теперь пробка еще больше», — написал автор записи в соцсети «ВКонтакте».

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», со стороны улицы Коммуны образовалась серьезная пробка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об аварии на Есенина, один из водителей сбежал.

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