Водитель «Лады Калины» влетел в «Мерседес» на Есенина и сбежал

В Выборгском районе Петербурга произошло дорожное происшествие с автомобилями «Лада Калина» и «Мерседес». Виновник аварии скрылся с места происшествия.

Согласно данным УГИБДД по Петербургу, авария произошла возле дома №2 по улице Есенина. Машина «Лада Калина», под управлением неизвестного, вылетела на встречку, где врезалась в «Мерседес».

Водитель отечественного автомобиля вышел из машины и сбежал с места ДТП, а его 29-летний пассажир получил травмы и остался в авто. Медики оценили его состояние как средней степени тяжести.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Фотографии с места ДТП опубликованы в группе «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте».

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