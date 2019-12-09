Грузовик подбил легковушку и остановил движение на Заневском

Грузовик подбил легковушку и остановил движение на Заневском
Цчастники столкнулись на перекрестке. Фото: vk.com/spb_today

В Красногвардейском районе Петербурга не смогли разъехаться грузовик и легковой автомобиль. По словам очевидцев, большегруз протаранил второго участника, а также остановил движение на участке.

Авария случилась сегодня утром, 9 декабря, на пересечении Новочеркасского и Заневского проспектов. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что большегруз придавил иномарку при повороте.

«За последний месяц вижу уже третью аварию на этом перекрестке», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте», уточнив, что раньше участок считался безаварийным.

Точные причины произошедшего и сведения о возможных пострадавших не приводятся.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», движение на перекрестке у станции метро «Новочеркасская» затруднено. Водители встали в серьезной пробке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о столкновении маршрутки и троллейбуса. Транспортные средства не поделили дорогу у пешеходного перехода.

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