Грузовик подбил легковушку и остановил движение на Заневском

В Красногвардейском районе Петербурга не смогли разъехаться грузовик и легковой автомобиль. По словам очевидцев, большегруз протаранил второго участника, а также остановил движение на участке.

Авария случилась сегодня утром, 9 декабря, на пересечении Новочеркасского и Заневского проспектов. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что большегруз придавил иномарку при повороте.

«За последний месяц вижу уже третью аварию на этом перекрестке», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте», уточнив, что раньше участок считался безаварийным.

Точные причины произошедшего и сведения о возможных пострадавших не приводятся.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», движение на перекрестке у станции метро «Новочеркасская» затруднено. Водители встали в серьезной пробке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о столкновении маршрутки и троллейбуса. Транспортные средства не поделили дорогу у пешеходного перехода.