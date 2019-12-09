Маршрутка и троллейбус не поделили дорогу у Лесной

Маршрутка и троллейбус не поделили дорогу у Лесной
Маршрутки попытался опередить второй транспорт. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на Контемировской улице произошло ДТП с участием троллейбуса и маршрутки. По словам очевидца, столкновение произошло у светофора.

На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что столкновение было незначительным, однако затруднение для проезда участники создали. По словам пользователей, водитель маршрутки попытался опередить второй транспорт, но завершить маневр не успел.

«Службы на месте», — написал автор записи в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об опасной яме на дороге Выборг – Светогорск. Водитель пострадавшего авто рассказал о дорожном дефекте в социальной сети.

дтп маршрутка новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России в 2020 году могут появиться электронные договоры купли-продажи авто
С пенсий россиян могут запретить взыскание долгов
Доверчивый пенсионер лишился 2,5 миллионов в Петербурге
Деревянные игрушки помогли справиться с болезнью
В Колпино полицейские разыскивают мигранта, который напоил и изнасиловал ...
Эксперты выяснили, сколько денег россияне потратят на алкоголь на праздниках
Грузовик подбил легковушку и остановил движение на Заневском
Маршрутка и троллейбус не поделили дорогу у Лесной