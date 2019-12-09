Маршрутка и троллейбус не поделили дорогу у Лесной

В Петербурге на Контемировской улице произошло ДТП с участием троллейбуса и маршрутки. По словам очевидца, столкновение произошло у светофора.

На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что столкновение было незначительным, однако затруднение для проезда участники создали. По словам пользователей, водитель маршрутки попытался опередить второй транспорт, но завершить маневр не успел.

«Службы на месте», — написал автор записи в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об опасной яме на дороге Выборг – Светогорск. Водитель пострадавшего авто рассказал о дорожном дефекте в социальной сети.