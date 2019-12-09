Яма на дороге Выборг — Светогорск порвало автомобилю колеса и погнула диски

Яма на дороге Выборг &#8212; Светогорск порвало автомобилю колеса и погнула диски
порвалось одно колесо и погнулись два диска. Фото: vk.com/spb_today

На трассе Выборг – Светогорск один из автомобилей угодил колесом в глубокую яму с острыми краями. Водитель предупредил коллег об опасном участке на 23-м километре дороги.

Мужчина также опубликовал фотографии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», на которых запечатлены последствия проезда по трассе. На них видно, что дорожный изъян покалечил колеса авто — порвалось одно колесо и погнулись два диска.

«Яма прямо посреди дороги», — предупредил автор записи в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о столкновении двух иномарок. У легковушек сильно повреждена передняя часть.

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