Яма на дороге Выборг — Светогорск порвало автомобилю колеса и погнула диски

На трассе Выборг – Светогорск один из автомобилей угодил колесом в глубокую яму с острыми краями. Водитель предупредил коллег об опасном участке на 23-м километре дороги.
Мужчина также опубликовал фотографии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», на которых запечатлены последствия проезда по трассе. На них видно, что дорожный изъян покалечил колеса авто — порвалось одно колесо и погнулись два диска.
«Яма прямо посреди дороги», — предупредил автор записи в социальной сети «ВКонтакте».
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о столкновении двух иномарок. У легковушек сильно повреждена передняя часть.