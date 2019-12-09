Иномарки разбились на перекрестке Караваевской и Устинова

Иномарки разбились на перекрестке Караваевской и Устинова
Место ДТП.Фото: https://vk.com/spb_today

На пересечении Караваевской и Устинова в Санкт-Петербурге ночью, 9 декабря, две иномарки столкнулись.

По фотографиям из социальных сетей заметно, что запчасти Hyundai и Porsche разбросаны по проезжей части.

«Вечерняя авария на пересечении Караваевской и Устинова», — рассказали очевидцы произошедшего ДТП в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудники ГИБДД начали погоню за угнанной каршеринговой иномаркой после наезда на полицейского. Угонщика пытались остановить стрельбой по колесам, однако все завершилось на другом конце города, где злоумышленника искали кинологи с собакой. Полицейские выяснили, что угонщику 22 года и он проживает в Ломоносовском районе.

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