Житель Ленобласти угнал каршеринг, устроил погоню со стрельбой и сбил сотрудника ГИБДД

Сотрудники ГИБДД начали погоню за угнанной каршеринговой иномаркой после наезда на полицейского. Угонщика пытались остановить стрельбой по колесам, однако все завершилось на другом конце города, где злоумышленника искали кинологи с собакой.

Как сообщает 47news, вечером 15 ноября в полицию заявили об угоне каршерингового автомобиля BMW. Машину заметили сотрудники дорожной полиции под Юкками на Выборгском шоссе. Там угонщик и сбил инспектора ГИБДД, после чего началась погоня со стрельбой по колесам, которая не помогла его остановить.

Автомобиль гнали по КАД аж до поселка Петро-Славянка Колпинского района, где он врезался в бордюр. Водителю удалось сбежать. Его поймали только при помощи кинолога с бельгийской овчаркой — угонщик прятался в кустах в 500 метрах от места аварии.

Полицейские выяснили, что угонщику 22 года и он проживает в Ломоносовском районе. Также при себе у него имелась коробочка с порошкообразным веществом и пакет с растительным наркотиком. Сейчас он находится под стражей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в поселке Тайцы сотрудники ДПС с погоней и стрельбой задержали водителя фургона.