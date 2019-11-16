В поселке Тайцы сотрудники ДПС с погоней и стрельбой задержали водителя фургона

Водитель повел себя неадекватно и скрылся на автомобиле в сторону Красного Села.Фото: Balphoto

Водитель повел себя неадекватно и скрылся на автомобиле в сторону Красного Села.Фото: Balphoto

В Гатчинском районе Ленинградской области сотрудникам полиции пришлось стрелять по колесам фургона, чтобы задержать нарушителя.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел вечером 14 ноября года у дома 50 на улице Советской в поселке Тайцы сотрудники патрульно-постовой службы остановили автомобиль Ford Transit для проверки документов. Водитель повел себя неадекватно и скрылся на автомобиле в сторону Красного Села.

Сотрудники полиции организовали преследование на служебной машине и на безлюдном участке трассы один раз выстрели в воздух и три пули отправили по колесам иномарки. После этого в Красном селе автомобиль был остановлен. Нарушителем оказался 39-летний гражданин соседнего государства. Выяснилось, что он находится без регистрации в нашей стране и ему вовсе наложен запрет на въезд в Россию до 2020 года.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, после десятидневного отбывания административного ареста он будет выдворен за пределы России.

Ранее gazeta,spb.ru сообщала о том, что ночью в Петербурга на телефон экстренной службы поступило сообщение о стрельбе в Центральном районе города.