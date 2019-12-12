Полиция задержала подозреваемых в избиении девушки в кафе на Лиговском

Три парня, которые подозреваются в избиении 18-летней девушки были задержаны полицией. Все произошло 9 декабря в кафе на Лиговском проспекте, 48.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В полиции рассказывают, что три парня относятся к неформалам. Один из них не имеет места учебы и работы, второй является студентом юридического факультета в Вузе Петербурга. Третий парень учится в 7 классе школы.

Проводятся обыски по месту их проживания.

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