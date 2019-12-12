Станции метро и районные суды в Петербурге «заминировали»

В Петербурге началась новая волна эвакуаций. Анонимные сообщения о минировании утром 12 декабря получили районные суды.

Письма пришли на электронные адреса судов. Отправитель представился именем nemkin anton.

В городе эвакуированы Петродворцовый, Приморский, Октябрьский, Куйбышевский, Смольнинский и Сестрорецкий районные суды, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

На наличие опасных предметов также предстоит проверить станции метро. В список анонимов попали «Автово», «Адмиралтейская», «Академическая», «Бухарестская», «Горьковская», «Крестовский остров», «Петроградская», «Площадь Восстания» и другие.

Неизвестные заваливают Петербург анонимными письма о минировании с конца ноября. Первые сообщения получили районные суды. Следом эвакуации коснулись медицинских учреждений, школ, вузов, вокзалов, торговых центров и музеев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге эвакуировали торговые комплексы «Охта молл» и «Международный».