Петербуржцы рассказали об эвакуации торговых комплексов «Охта молл» и «Международный»

В Северной столице эвакуировали торгово-развлекательные комплексы «Охта молл» на Брантовской дороге и «Международный» на улице Белы Куна. Посетителей и сотрудников вывели на улицу.

О случившемся очевидцы рассказали сегодня, 10 декабря, в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На опубликованных фотографиях в соцсети «ВКонтакте» видно, что у дверей торгового комплекса стоит толпа людей. К месту происшествия прибыла пожарная техника.

В комментариях к записи некоторые пользователи утверждают, что «Охта молл» закрывали на 30 минут. Также добавили, что в настоящее время ТК работает в прежнем режиме.

Точные причины произошедшего пока неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о рейде в Петербурге, который провели сотрудники ГИБДД. Было выявлено более 30 водителей в состоянии алкогольного опьянения.