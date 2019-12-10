Сотрудники ГИБДД провели рейд в Петербурге и выявили более 30 пьяных водителей

Сотрудники ГИБДД провели рейд в Петербурге и выявили более 30 пьяных водителей
Сотрудники ГИБДД провели несколько рейдов "Нетрезвый водитель". Фото: Baltphoto

Сотрудники петербургской Госавтоинспекции привлекли к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии более 30 водителей.

Как сообщает управление ГИБДД ГУ МВД по Петербургу, в минувшие выходные, 7 и 8 декабря, сотрудники ГИБДД провели несколько рейдов «Нетрезвый водитель» в городе и области, в результате которых выявили 33 водителя, управляющих ТС в состоянии опьянения. Из них 31 человек находился в состоянии алкогольного опьянения и двое — в состоянии наркотического. Еще 15 водителей отказались проходить медосвидетельствование.

Правоохранители задержали пять водителей, которые были пойманы в нетрезвом виде повторно. Их привлекут к уголовное ответственности. Помимо этого, инспекторы пресекли почти 500 административных правонарушений в ПДД.

В ГИБДД напомнили, что за езду в состоянии алкогольного опьянения водитель может получить штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет. А за повторное такое нарушение возбуждается уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ГИБДД откажется от заранее известных маршрутов при сдаче экзамена на права.

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