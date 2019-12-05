ГИБДД откажется от заранее известных маршрутов при сдаче экзамена на права

Теперь экзаменатор сам будет выбирать направление движения. Фото: Baltphoto

Теперь экзаменатор сам будет выбирать направление движения. Фото: Baltphoto

В практическом экзамене на получение водительских прав будут изменены маршруты.

Об этом рассказал замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции РФ Николай Гиляков. Он отметил, что заданные маршруты заранее обкатываются кандидатами в водители.

«Мы предлагаем уйти от конкретных маршрутов, маршрут будет заключать в себе перечень дорог, по которым может проводиться практический экзамен, на этом маршруте должны быть соблюдены все требования», — сказал он, сообщает РИА Новости.

Теперь экзаменатор сам будет выбирать направление движения.

Накануне стало известно, что ГИБДД России планирует исключить сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках. Изменения могут вступить в силу с 1 октября 2020 года.Госавтоинспекция готовит ряд нормативно-правовых актов. Один из них касается правил проведения экзаменов, рассказал начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что совсем скоро жители России смогут показывать водительское удостоверение в электронных устройствах. Такое заявление сделал глава Госавтоинспекции РФ Михаил Черников. Со слов Михаила Черникова, в настоящее время в стране производится разработка и подготовка к переходу на электронные удостоверения.