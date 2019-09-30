В России введут электронные водительские права на смартфоне

В России введут электронные водительские права на смартфоне
Нововведение подготавливают к внедрению. Фото: Пресс-служба ОГИБДД

Совсем скоро жители России смогут показывать водительское удостоверение в электронных устройствах. Такое заявление сделал глава Госавтоинспекции РФ Михаил Черников.

Со слов Михаила Черникова, в настоящее время в стране производится разработка и подготовка к переходу на электронные удостоверения. Специалисты рассказали, сообщает ТАСС, что соответствующее нововведение будет удобным для водителей. Россияне смогут показать права в телефоне при необходимости.

Глава Госавтоинспекции также отмети, что пластиковую карточку прав можно будет получить в случае выезда за границу, однако выдача возможна и по желанию водителя.

Когда нововведение войдет в силу — неизвестно.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что у водителей будут забирать права за скрытые номера.

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