У российских водителей будут отбирать права за скрытые номера

Пленумом Верховного суда Российской Федерации принято постановление, которое разъясняет судам как наказывать нарушителей ПДД.

За грязные или скрытые намеренным образом номера автомобилистов оштрафуют или лишат водительских прав, сообщает «Коммерсантъ». Если водитель специально заклеил номера своего автомобиля, то ему могут назначить штраф в размере до 5 тысяч рублей или лишить прав. Но для этого суд должен доказать, что номера скрыты умышленно.

Если будет установлено, что номера покрылись грязью или снегом во время езды, то владелец автомобиля может отделаться штрафом в 500 рублей. Лишить прав могут на срок до года в случае если водитель самостоятельно исправил числа или буквы на номере.

Также, в постановлении указано, что теперь участники дорожного движения не должны уступать водителям, которые едут по обочине. Данное правило касается и тех, кто выезжает на красный сигнал светофора или движется по встречной полосе на улице с односторонним движением.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала, что в МРЭО хотели зарегистрировать Hyundai со странными номерами.