В МРЭО хотели зарегистрировать Hyundai со странными номерами

Эксперт подтвердил факт подделки маркировки и номера на кузове и двигателе.

Инспектор ГИБДД, оформляя регистрацию авто в МРЭО на Лабораторном пр. Петербурга, заметил, что идентификационный номер машины подделан, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД Петербурга и области 21 июня.

Автомобиль Hyundai Solaris принадлежит 23-летнему мужчине. На проверку вызвали эксперта, тот изучил кузов и двигатель и признал, что подозрения инспектора оправдались: номер и маркировку на двигателе действительно меняли. Сейчас в отделе дознания УМВД по Калининскому району Петербурга возбудили дело о подделке номера.

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о подделке идентификационного номера иномарки. По этой статье можно получить штраф до 80 тысяч рублей, обязательные работы или даже реальный тюремный срок до 2 лет.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге в аэропорту нашли поддельную ”Виагру”.