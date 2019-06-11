В Пулково задержали более 5 тысяч таблеток поддельной «Виагры» из Индии

Также сотрудники ведомства сообщают, что подобные таблетки пользуются большой популярностью и часто имеют признаки контрафактности. Фото: http://sztu.customs.ru

Также сотрудники ведомства сообщают, что подобные таблетки пользуются большой популярностью и часто имеют признаки контрафактности. Фото: http://sztu.customs.ru

Должностные лица Почтового таможенного поста обнаружили 14 посылок, содержащих 560 блистерных упаковок с таблетками индийского производства, прибывших из Сингапура.

Визуально упаковки были похожи на лекарственные препараты «Виагра» и «Сиалис». Они имели такой же белый, желтый и голубой цвета. Название подделки носили «Tadadel», «Delgra» и «Lovevitra». По информации, полученной от представителей правообладателей, обнаруженные таможенным органом таблетки являются контрафактными. Таблетки после проверки оказались пустышкой и не имели никакой лечебной ценности. Также они могут навредить, отметила начальник отдела торговых ограничений и экспортного контроля Маргарита Вернигорова.

Также сотрудники ведомства сообщают, что подобные таблетки пользуются большой популярностью и часто имеют признаки контрафактности.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что крупную партию наркотиков из Эквадора задержали в порту Петербурга.