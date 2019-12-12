Warner Brothers объявили дату выхода новой «Матрицы»

Warner Brothers объявили дату выхода новой «Матрицы»
О съемках продолжения объявили в 2019 году. Фото: кадр из фильма "Матрица"

Четвертая часть фильма «Матрица» выйдет 21 мая 2021 года. Киностудия Warner Brothers объявили дату премьеры культового кинофильма.

Название четвертого фильма на данный момент неизвестно.

В главных ролях вновь окажется Киану Ривз и Керри-Энн Мосс. Они были задействованы в съемках всех предыдущих частей.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Киану Ривз и Кэри-Энн Мосс вернутся в четвертой «Матрице». Первый фильм «Матрица» вышел на экраны в 1999 году. Фильму удалось собрать 463,5 млн долларов при бюджете в 63 млн долларов

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