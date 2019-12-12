Экскаваторщик нашел кости ребенка на Мурманском шоссе

Останки нашли во время работ по снятию асфальта. Фото: pixabay

Останки нашли во время работ по снятию асфальта. Фото: pixabay

Скелет маленького ребенка нашли дорожники во время работ по снятию асфальта в Кировском районе Ленинградской области. Скорее всего, ребенок умер еще во времена ВОВ.

Как стало известно gazeta.spb.ru, правоохранительные органы получили информацию о найденных костях накануне, 11 декабря. Дорожные работы проходили на Мурманском шоссе, в районе поселков Синявино и Приладожский. Там снимали дорожное полотно.

Водитель экскаватора обнаружил старый скелет в котловане, примерно на глубине пары метров, и вызвал полицию.

На месте происшествия правоохранители осмотрели найденные кости и пришли к выводу, что они могут принадлежать ребенку, 8-10 лет. Внешний вид останков говорит о том, что они могли пролежать под землей долгие годы. Есть вероятность, что ребенок умер в годы Великой Отечественной войны.

Обстоятельства и точную дату смерти предстоит выяснить специалистам. Кости направили в морг Кировска.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рабочие случайно откопали скелеты шести человек в Москве.