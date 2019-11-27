Рабочие случайно откопали скелеты шести человек в Москве

Кому принадлежали останки пока не известно Фото: pixabay

Кому принадлежали останки пока не известно Фото: pixabay

Человеческие останки были найдены рабочими, когда они копали землю на Средней Калитниковской в Москве.

Как сообщает РЕН ТВ, строители наткнулись на кости во время работ по прокладке траншеи на Средней Калитниковской улице. Из-под земли были вытащены 92 фрагмента останков. Предполагается, что кости принадлежат шести людям.

Личность погибших установят во время экспертизы в морге.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что строители обнаружили братские могилы во время проведения работ по прокладке трубопровода в поселке Каменка Выборгского района Ленинградской области. На сегодняшний день из-под земли уже подняли более сотни останков, работы ведутся в течение полутора месяцев. Эксперты предполагают, что здесь захоронены солдаты, скончавшиеся в госпитале от полученных ран.