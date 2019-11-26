Строители случайно обнаружили сотни останков солдат в Ленобласти

В Ленобласти нашли останки погибших на советско-финляндской войне. Фото: Википедия

В Ленобласти нашли останки погибших на советско-финляндской войне. Фото: Википедия

Строители обнаружили братские могилы во время проведения работ по прокладке трубопровода в поселке Каменка Выборгского района Ленинградской области.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, сейчас в Каменке начали раскопки массовых захоронений военнослужащих, погибших в годы Советско-Финской войны (1939-1940 гг).

На сегодняшний день из-под земли уже подняли более сотни останков, работы ведутся в течение полутора месяцев. Эксперты предполагают, что здесь захоронены солдаты, скончавшиеся в госпитале от полученных ран.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что останки десятка солдат найдены в Кировском районе Ленобласти. Предполагается, что найденное возле поселка Назия захоронение принадлежит 128 стрелковой дивизии Волховского фронта.