Останки десятка солдат найдены в Кировском районе Ленобласти

Захоронение десяти человек было найдено на глубине около полутора метров. Фото: pixabay

Захоронение десяти человек было найдено на глубине около полутора метров. Фото: pixabay

В Кировском районе Ленинградской области поисковики обнаружили ранее неизвестное массовое захоронение времен Великой Отечественной войны, сообщили в районной администрации.

Предполагается, что найденное возле поселка Назия захоронение принадлежит 128 стрелковой дивизии Волховского фронта. Захоронение десяти человек было найдено на глубине около полутора метров на участке земли размером 4х2 метров.

Члены исторического-поискового клуба «Пулковский рубеж» предполагают, что это лишь часть крупного захоронения. Поисковики надеются обнаружить на территории 100х80 метов еще порядка 400-600 военнослужащих.

Эксгумацию тел пока не проводили. Поисковые работы продолжатся в скором времени.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пушкинском районе состоялась церемония захоронения останков красноармейцев.