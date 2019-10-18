В Пушкинском районе состоялась церемония захоронения останков красноармейцев

В Пушкинском районе Петербурга захоронили тела 36 красноармейцев, погибших при обороне Ленинграда. Останки были найдены поисковиками в ходе раскопок.

В деревне Кондакопшино Пушкинского района прошла траурная церемония 18 октября. Там были захоронены останки 36 советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщает «Мойка78», тела погибших в войне красноармейцев были обнаружены поисковыми отрядами «Высота», «Юнит» и «Атака» в Пушкинском районе.

Шестеро были найдены на территории Пулковской обсерватории, еще двоих — в Александровском парке, а остальные были обнаружены в районе урочища Верхнее Кузьмино.

Поисковики смогли установить личность трех погибших. Ими оказались Иван Шуйский, Федор Крюков и Петр Ефимов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экспедиция ЗВО нашла останки красноармейцев в Витебской области.