Экспедиция ЗВО нашла останки красноармейцев в Витебской области

Военнослужащие раскопали куски оружия, обмундирования и несколько предметов быта.

Военнослужащие ЗВО закончили поисковую экспедицию в Белоруссии. Батальон из Ленинградской области вместе с белорусскими военнослужащими вел работы в Городокском районе Витебской области.

Экспедиция обнаружила останки двух красноармейцев — вместе с ними раскопали куски оружия, предметы быта, одежду, сообщили GazetaSPb в ЗВО 8 сентября — годовщину начала блокады Ленинграда. Работы вели в месте боев 83-го стрелкового коруса 234-ой дивизии с немецкими войсками в годы ВОВ.

Военные из Ленобласти почтили память погибших у братских могил, рассказали белорусским коллегам о военно-мемориальной работе и сходили в белорусские военные музеи.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в Санкт-Петербурге почли память жертв блокады Ленинграда.