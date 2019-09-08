Экспедиция ЗВО нашла останки красноармейцев в Витебской области

Экспедиция ЗВО нашла останки красноармейцев в Витебской области
Военнослужащие почтили память погибших героев. Фото: pixabay.com

Военнослужащие раскопали куски оружия, обмундирования и несколько предметов быта.

Военнослужащие ЗВО закончили поисковую экспедицию в Белоруссии. Батальон из Ленинградской области вместе с белорусскими военнослужащими вел работы в Городокском районе Витебской области.

Экспедиция обнаружила останки двух красноармейцев — вместе с ними раскопали куски оружия, предметы быта, одежду, сообщили GazetaSPb в ЗВО 8 сентября — годовщину начала блокады Ленинграда. Работы вели в месте боев 83-го стрелкового коруса 234-ой дивизии с немецкими войсками в годы ВОВ.

Военные из Ленобласти почтили память погибших у братских могил, рассказали белорусским коллегам о военно-мемориальной работе и сходили в белорусские военные музеи.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в Санкт-Петербурге почли память жертв блокады Ленинграда.

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Экспедиция ЗВО нашла останки красноармейцев в Витебской области
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