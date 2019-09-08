В Петербурге пройдут памятные мероприятия в честь жертв блокады

В Петербурге пройдут памятные мероприятия в честь жертв блокады
На Пискаревском кладбище ежегодно проводятся мемориальные церемонии. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

8 сентября состоятся памятные мероприятия, посвященные жертвам блокады Ленинграда. Во всех районах города почтят память погибших.

Именно в этот день солдаты вермахта провели первую бомбардировку и сомкнули вокруг города блокадное кольцо. В память об этих событиях будут проведены траурные церемонии.

На Пискаревском кладбище возле монумента «Мать-Родина» состоится торжественное возложение цветов, в котором также примут участие сотрудники администрации. Памятные мероприятия пройдут и на других кладбищах, а также у мемориала «Малая Пискаревка», на площади Победы и возле Триумфальной арки Победы.

Помимо торжественно-траурных церемоний, в городе пройдут культурные мероприятия, посвященные блокадной тематике. В театре им. Ленсовета покажут спектакль Олега Левакова «Такими мы счастливыми бывали…» о жизни ленинградцев в блокаду. В театре «Суббота», городской Филармонии и Исаакиевском соборе также пройдут мероприятия, говорящие о блокаде.

Ранее GazetaSPb сообщала о новом мобильном приложении «Блокада.Имена».

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